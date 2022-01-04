أسرار النجوم: بعد أكثر 25 عاما.. اكتشاف خطأ فادحا لم يلاحظه أحد في الحلقة الـ21 من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت عدد من الصفحات الالكترونية عبر “فيسبوك” صورة من إحدى المشاهد من الحلقة الـ 21 من مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بطولة الفنان نور الشريف وعبلة كامل وياسر جلال وعدد من نجوم الفن الأخرين، فما زال من المسلسلات المفضلة لدى الجمهور حيث تم عرضه منذ ما يقارب من حوالي 25 عاما.

حيث قام الفنان نور الشريف بتوصية فهيم أفندي أنه يقوم بشراء أثاث غالي من أجل تجهيز منزل الزوجية لأبنته “سنية”، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ21 من المسلسل، وفي مشهد أخر يظهر فيه أثاث منزل سنية ويبدو أنه ليس غالي على الإطلاق، وظهر الفنان ياسر جلال وهو يقف بجانب كرسي السفرة وهو مكسور.

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وعلى الفور، تداول عدد من الجمهور تلك الصورة من المشهد عبر فيسبوك، وعلق أحدهم وكتب:”العفش غالي والكرسي مكسور أزي”، ليرد أحد المتابعين:”ياخسارة فلوسك ياعبد الغفور”.

سوزان مبارك تمنع عرض الجزأ الثاني من “لن أعيش في جلباب أبي”

كشف المؤلف والسيناريست مصطفى محرم، قبل سنوات من وفاته أنه كان هناك بالفعل مشروع لتصوير وعرض الجزأ الثاني من المسلسل، ولكن تم منعه بناء على رغبة سيدة مصر الأولى سوزان مبارك.