القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في مطار القاهرة لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الإعلامي توفيق عكاشة على خليفة اتهامه سب وقذف قديمة ترجع إلي وقت عمله كمذيع بقناة الفراعين

وقد صدرت ضده أحكام نهائية بشأن هذه القضية كما يواجه عكاشة تهمة التهرب من دفع نفقة لمطلقته وابنهما

القبض على توفيق عكاشة

وكانت مطلقة عكاشة المذيعة المذيعة رضا الكرداوي قد قامت برفع قضايا نفقة وقد حصلت علي أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة ٤٥٠ ألف جنيه، وقد تم تحويل عكاشة لنياية مدينة نصر

توفيق عكاشة يخضع لعملية جراحية

خضع توفيق عكاشة لعملية جراحية في أكتوبر الماضي، وطالبت زوجته حياة الدرديري بالدعاء لع، وكتبت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «سيخضع زوجى لعملية جراحية دقيقة بالجهاز الهضمى يجريها له الاستاذ الدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بكلية طب المنصورة ورائد زراعة الكبد في مصر بعد ساعات .. فاللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. تقبل منا يا أرحم الراحمين».

كان الدكتور توفيق عكاشة قد صرح مؤخرا بأنه خضع لفحوصات دقيقة بالمنصورة.. وأثناء الفحص الذي تم له وجد أنه يعاني أيضا من بعض المشاكل في المسالك البولية، مما أدى إلى تواجده بمركز الجراحة بأحد مراكز علاج المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة .

وأوضح «عكاشة»: «الموضوع عبارة عن التهابات شديدة في المثانة، وسأجرى فحوصات دقيقة تمهيدا لإجراء عملية جراحية».