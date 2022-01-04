رفض استئناف الفنان أحمد فلوكس وتأييد حكم حبسه سنتين في قضية سب وقذف

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت، وتأييد الحكم.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، فى سبتمبر الماضى،غيابيًا بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين فى قضية التعرض لسيدة الأعمال ياسمين عزت والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية، بعد الحكم سابقا بحبسه سنة غيابيا فى نفس القضية، وذلك بعد سقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس فى القضية وقبول استئناف النيابة شكلًا.

وفى الموضوع، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقاضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثانى والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنيه، وغرامة مائتى ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك والمصروفات.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.