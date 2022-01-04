أحكام نفقة بقيمة 450 ألف جنيه.. تفاصيل القبض على توفيق عكاشة وترحيله

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مصادر تفاصيل القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، في مطار القاهرة، حيث كان ينهي إجراءات سفره، وفوجئت القوات الأمنية بوجود أحكام قضائية واجبة النفاذ عليه.

ورحلت أجهزة الأمن الإعلامي توفيق عكاشة إلى المحاكم القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل المعارضة الاستئنافية في تلك القضايا.

وكان توفيق عكاشة صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما.

القبض على توفيق عكاشة

جدير بالذكر أن المذيعة رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، قد رفعت دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وقد تم تحويل عكاشة للمحكمة.

وصدرت عدة أحكام بحبس توفيق عكاشة وهي 3 أحكام قضائية واجبة النفاذ على مدار 5 سنوات.

وفي حكم سابق لها، رفضت محكمة أسرة مدينة نصر الدعوى المقدمة من توفيق عكاشة بتخفيض النفقة بحجة ادعائه الفقر لعدم عمله، حيث استندت المحكمة على المستندات التي قدمتها طليقته والتي تفيد بأملاكه وثروته.

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة خضع لعمليات جراحية في مستشفى العلمين خلال شهر أغسطس الماضي، حيث عانى وقتها من التهاب شديد في الأمعاء، إلى جانب وجود حصوة كبيرة في المرارة، حسبما أعلن وقتها.

وتعرض عكاشة لأزمة صحية مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي صحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله إبراهيم.