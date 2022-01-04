أسرار النجوم: فاتن موسى تفاجئ الجميع بتصريحات صادمة ضد طليقها مصطفى فهمي : عاشرني سنتين قبل الزواج | فيديو

الرياض - محمد الاطلسي - فاجئت الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، الجمهور بالكثير من التصريحات المثيرة للجدل عندما حلت كضيفة ببرنامج “كلام الناس” عبر قناة “MBC مصر، حيث كشفت الكثير من المفاجأت بشأن أزمتها بالفنان مصطفى فهمي.

حيث قالت فاتن موسى: “هذه المشاكل كانت متعلقة بمطالبتي له بتنفيذ وعوده لي واتفاقاتنا منذ الخطوبة وحتى الزواج.. مصطفى الآن يروج لأني مادية وطماعة، وما بعرف كيف ضميره ينام مرتاح وهو عاشرني سنتين خطوبة و4 سنين ونصف زواج، ولا أعرف كيف يطلع يقول على إنسانة حملت اسمه هذا الكلام”.

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وأضافت: “أنا في هذه الزيجة الأولى لي كان أهم وعد لي هو الأمومة، وهذه هي سنة الحياة، اتفقنا على ذلك وأخلف وعده.. مصطفي فهمي كان حريصا جدا في الماديات وكان يعايرني باللي بيصرفه عليا والمفترض أن هذا هو الطبيعي ، ولم احصل حتي الأن علي الجنسية المصرية بسببه”.

مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى

وأشارت قائلة: “طلبت منه يزود لي مصروفي قالي هو إنتي عايزة تحوشي من ورايا.. ولما اروح للدكتور هو اللي يدفع بنفسه وكان بيرفض يديني فلوس أدفع بنفسي. سنين ساترة عليه ومبتكلمش عنه غير بشكل كويس، ولا أريد أن أتحدث عنه بشكل سيء.”