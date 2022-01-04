مات مسمومًا على يد أحد أقاربه.. تفاصيل وفاة مهاجم النادي الأهلي السابق

ابو ظبي - احمد الجزار - استيقظ جاهير نادي القلعة الحمراء “الأهلي” على خبر مأساوي بمصرع أحد نجومه السابقين وهو نجم كرة القدم الشهير ولاعب النادي الاهلي السابق الايفواري ” أوسو كونان ” والذي عثر علي جثته ميتا داخل منزله.

وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي بعد نقله إلى أحد المستشفيات أن اللاعب مات مسموما نتيجة تناوله مادة سامة اودت بحياته على الفور وتناقلت وكالات الأنباء المحلية في كوتيفوار خبر الوفاة مؤكدة ان أوسو كونان توفي مسمومًا وفارق الحياة وانه جري محاولات في المستشفى لإنقاذ حياته لكن باءت جميعها بالفشل مشيرة الي ان كل الجهود الطبية التي بذلت في هذا الشأن جاءت متأخرة جدا بعد ان فارق اللاعب الحياة.

وكيل اللاعب يكشف التفاصيل

وقال الفيتنامي نجوين مينا تشواه وكيل أعمال نجم الأهلي السابق، في تصريحات نشرها موقع “Football Tribe Asia” “قُتل مهاجم نام دينه السابق أوسو كونان في مسقط رأسه في ساحل العاج في الثالث من ديسمبر، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت فيتنام على يد ابن عمه”.

وكان أوسو كونان يلعب ضمن صفوف فريق نام دينه الفيتنامي، ثم انتقل لخوض تجربة قصيرة فى نادى البكيرية فى دورى الدرجة الثالثة السعودى.

وأضاف وكيل أوسو كونان أنه بعد عودته إلى مسقط رأسه للاحتفال بعطلة أعياد الميلاد فى كوت ديفوار، حلت به الكارثة، حيث شرب كأسًا من النبيذ قام ابن عمه بوضع السم داخله، ما أدى إلى وفاته، لكن لم تتم معرفة الدافع حول ذلك.

علاقة اللاعب بالنادي الأهلي

وفي صيف 2012، انضم مهاجم النادي الأهلي السابق أوسو كونان إلى النادي الأحمر بعدما تألق وخطف الأنظار في نادي مصر المقاصة، وتمت عملية انتقال أوسو كونان إلى النادي الأهلي بناء على رغبة حسام البدري، المدير الفني لنادي الأهلي انذاك وتألق أوسو كونان آمال مع المقاصة، لكنه شارك في العديد من المباريات النادي الأهلي، خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد توقف مسابقة الدوري لكنه نجح في تسجيل هدفا وحيدا في شباك تشيلسي الغاني بمسابقة دور المجموعات.

وخيب مهاجم النادي الأهلي السابق أوسو كونان آمال الجميع جراء تواضع مستواه مع الشياطين الحمر، لذلك لم يستمر أوسو كونان مع النادي الأهلي طويلا، ورحل، لينتقل بعد ذلك إلى نادي هجر السعودي في شتاء 2013.

ومنذ 2019 يلعب أوسو كونان مع نادي سيون السويسري، لكنه خرج معارًا في الانتقالات الصيفية الماضية لفريق ستاد لوساني السويسري ثم عاد في يناير الماضي لسيون مرة أخرى يتألق اللاعب ويخطف الأضواء مجددا، كما شهدت مسيرة أوسو كونان بعد الرحيل عن النادي الأهلي رحلة صعبة من التنقلات للعديد من الأندية، منها الانتقال إلى طلائع الجيش، ثم الانتقال إلى فريق البنزرتي التونسي ثم الانتقال إلى فريق هلسنكي الفنلندي وعدد من الأندية الأخري، لتكتب نهاية الرحل ويلقى مصرعه مسمومًا.