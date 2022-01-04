أسرار النجوم: بعد الفنانة شيرين.. ثاني فنانة شهيرة تحلق شعرها والجمهور في ذهول .. لن تصدق كيف تبدو أصغر سنا!.. اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - أحدثت الفنانة مي عز الدين قلقا لدى جمهورها ومتابعيها وذلك بعد أن تعرضت لأزمة صحية في الساعات الأولى من السنة الجديدة 2022م وقد كشفت مي عز الدين من خلال خاصية الاستوري في صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن معاناتها مع آلام المرارة. ووضحت بعدم تمكنها من النوم إلا بعد تناول عدة مسكنات، وأنها تحتاج للخضوع إلى عملية.

وكتبت مي قائلة: “كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل يارب بكرة مستاهلش عملية”. مي عز الدين تستقبل العام الجديد بقصة شعر جديدة: «يارب مندمش» من ناحية أخرى، قررت الفنانة مي عز الدين استقبال عامها الجديد 2022 بنيولوك، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها بعد قص شعرها، وكتبت: “وادى الشعر قصيناه، يا رب ماندمش كالعادة في خلال يومين بالكثير”، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها.

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من ناحية أخرى، كانت النجمة مى عزالدين قد ظهرت مؤخرًا، مرة أخرى على السوشيال ميديا بعد فترة كبيرة ابتعاد، وشاركت جمهورها عبر حسابها بانستجرام، بصورة جديدة لها، ودخل متابعوها يتساءلون لماذا الإختفاء والابتعاد كل تلك الفترة. جاء الظهور الجديد لـ«مي» بشكل بسيط، كما فتحت مي خاصية التعليق على الصورة التي أغلقتها لفترة طويلة في أي منشور لها. وحازت الصورة على اعجاب كل متابعيها ومحبيها وانهالت عليها التعليقات من أصدقائها الفنانين الذين عبروا عن اشتياقهم لها بوحشتينا؛ ومنهم من أقــرّ بتغير ملامحها وجمالها الزائد.

آخر أعمال مي عز الدين وكانت آخر أعمال مي عز الدين “مسلسل خيط حرير” بطولة، محمود عبد المغني، نيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر. حيث تدور أحداث هذا المسلسل حول “مسك” الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة ابيها في مصروف المنزل وبعدها يتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، والذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي ترفض هذا الزواج، خصوصا بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.