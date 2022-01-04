بعد إصابة فرقتها بكورونا.. لطيفة تصعد وحيدة على المسرح وتستعين بالجمهور (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحيي الآن الفنانة لطيفة حفلا غنائيا في إمارة دبي احتفالا باليوم الوطني التونسي.

ووقعت لطيفة في موقف صعب لكنها استطاعت تجاوزه بمساعدة جمهورها، بعدما أصيب أعضاء فرقتها بكورونا ولم يتمكنوا من مغادرة الفندق وحضور الحفل.

وقفت لطيفة وحيدة على المسرح من دون المايسترو وفرقته الموسيقية، وتحدثت إلى جمهورها مؤكدة أن نتيجة تحاليها جاءت سلبية، وأنها أصرت على إقامة الحفل حتى لا تخذل جمهورها وتحتفل معه باليوم الوطني لبلدها، وطلبت من الجمهور أن يردد معها الأغاني ليقوم هو بدور الفرقة الموسيقية.

وفعلا وقفت لطيفة وبدأت الغناء ليردد معها الجمهور الأغنيات ككورال لها.