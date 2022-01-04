أسرار النجوم: طارق الشناوي يكشف أسباب غير متوقعة بشان اعتذار نور الشريف عن فيلم "الغول"

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الناقد الفني طارق الشناوي كواليس ترشيح عادل إمام لبطولة فيلم "الغول" بدلًا من نور الشريف.

قال الشناوي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع على شاشة النهار وأجاب على سؤال الباز بخصوص تدخل نيللي في ترشيح عادل إمام لبطولة فيلم "الغول" حيث قال "هي ليها واقعة تانية كان في الأول نور الشريف وهو صديق لسمير سيف ووحيد حامد"

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وتابع حديثه قائلًا "بوسي قرت السيناريو بشكل أو آخر وحبت الدور اللي نيللي كانت مرشحة ليه وطلبت من نور الشريف يرشحها ودي مش جريمة ولكن سمير اصر على وجود نيللي ووحيد كمان وهنا اعتذر نور الشريف وفكروا في عادل إمام وهو كان عنده الذكاء أنه يراهن على الفيلم ويدرك قيمة الفيلم وهو طبعا كان مبسوط أنهم يرشحوه لكن هو قرا السيناريو"

وعن تكريم نيللي في مهرجان القاهرة السينمائي قال "نيللي حالة ابداعية نادرة الحدوث وإن ربنا ينعم على امة بحد زي نيللي وفنانة بوهج نيللي"

وأضاف قائلًا "هي عندها تاريخ حافل ولو عايزة تكسب كل يوم وهي قاعدة ممكن تقعد تحكي هتكسب فلوس"

وتابع قائلًا "أنا بتصور أن نيللي أبعد من فكرة الخلاف الفني، بالرغم عظمة فكرة أن لو نيللي تاريخها بس الاستعراض فهي تستحق أكبر تكريم لأن الاستعراض دة فيه موسيقى وإيقاع ووهج وغناء وإداء ومش كل حد بنصدقه"

وأضاف "ورغم ذلك في جانب درامي زي العذاب إمراة والغول وهي كانت بتجمع بين القدرة على الإداء المرح والتراجيدي وأهم حاجة لديها الوهج الداخلي"

واسترسل قائلًا "مش أي طفل لما بيكبر بيقدر يكمل زي فيروز نيللي الجمهور أحبها طفلة وشابة وامراة وفي السينما والتلفزيون والإذاعة"

واختتم حديثه قائلًا"عبد الحليم حافظ كان بيتكلم في تسجيل ليه عن مشروع مع نيللي، وتكريمها اختيار موفق جدا هي مبتعدة عن الصخب والأضواء"