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أسرار النجوم: أتذكرون الجميلة نجمة طيور الجنة الطفلة « ديما بشار ».. لن تصدق كيف اصبح شكلها اليوم بعد ما كبرت و تزوجت وانجبت اول مولود ..« اتفرج الصور»

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الرياض - محمد الاطلسي - اشتعلت مواقع التواصل بأحدث صور ديما بشار التي كانت مشهورة بمشاركتها في قناة "طيور الجنة" للأطفال، حيث ظهرت في العديد من الأغنيات والعروض منذ عقد كامل.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا أحدث صورة لديما بشار التي صارت شابة حالياً، بل إنها أصبحت زوجة وأماً لطفل صغير، حيث ظهرت في اللقطة المنتشرة وهي تحتضن طفلاً كما أطلت بالحجاب وبدون مكياج نهائياً لتبدو بشكل مختلف عن ملامحها الطفولية التي حفظها جمهور "طيور الجنة".

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وبرغم التقارير التي ذكرت أن هذا الطفل هو ابنها، إلا أنها قررت تصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة، حيث أعلنت أن الطفلة التي تحملها هي مريم ابنة شقيقها محمد، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 19 عاماً فقط ولم تخطط للزواج أو الإنجاب بعد.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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