بعد إخلاء سبيله.. طليقة توفيق عكاشة: طلب الصلح ومش هتنازل

ابو ظبي - احمد الجزار - أمرت النيابة بإخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة بعد إجرائه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وقال مصدر قضائي، إنه سيتحدد جلسات لنظر القضايا المرفوعة ضد توفيق عكاشه.

وقالت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة إنه بعد القبض عليه بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، طلب منها الصُلح، لكنها لن تتنازل.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنها حصلت على أحكام ضده “نفقة” نحو 900 ألف جنيه، مشيرة إلى تدخل كثيرين لتوافق على التصالح لكنها رفضت.

ومنعت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر الإعلامي توفيق عكاشة إلى الإمارات، لإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، بناء على طلب إحدى الجهات بسبب التحقيق معه في قضايا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه تم منع سفر الإعلامي توفيق عكاشة، إثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة الإماراتية المتجهة إلى دبي، بناء على طلب إحدى الجهات، التي أدرجته على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين تعديل وضعه القانوني .

وأشارت المصادر، إلى أن توفيق عكاشة تفّهم الوضع القانوني الذي منعه من استكمال إجراءات سفره، الذي تم إلغائه وخروجه من المطار.

وكان توفيق عكاشة، صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما، ورفعت مطلقته المذيعة رضا الكرداوي، دعوى نفقة، وحصلت على أحكام لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وقد تم تحويل عكاشة لنيابة مدينة نصر.

وفي وقت سابق خضع الإعلامي توفيق عكاشة لعملية جراحية لاستئصال المرارة بعد وعكة صحية أصيب بها في أكتوبر الماضي، ونقل على إثرها لمستشفى العلمين، وخضع لفحوصات وتحاليل بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، والتي حدد على إثرها موعد العملية الجراحية بعد يومين من الفحوصات.​

نرصد لكم أبرز القضايا المرفوعة ضد توفيق عكاشة

حُكم نهائي بالحبس

قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي في سبتمبر 2013 بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 6 أشهر في قضية سب وقذف مطلقته رضا الكرداوي.

كانت رضا الكرداوي أقامت دعوى سب وقذف ضد طليقها توفيق عكاشة، تتهمه فيها بالتشهير بها في العديد من وسائل الإعلام، مبينة ذلك من خلال عبارات السب والقذف التي رددها عكاشة على الهواء، للزعزعة بسمعتها علانية، ومن تلك العبارات “من السهل أنك تصحى من النوم تلاقى عندك ارتفاع في درجة الحرارة، لكن مش ممكن تصحى تلاقى عندك ولد”.

كما أشارت إلى أن عكاشة قد كذبها على الهواء، من خلال برنامج “مصر اليوم”، الذي يبث على قناة “الفراعين”، كما أنه امتنع عن دفع تكاليف علاج نجله، بالإضافة إلى إنكاره نسب طفله المعاق، وقيامه بالسخرية منه على الهواء بدون حياء.

براءة من التزوير

في أبريل 2019، برأت محكمة جنح النقض الإعلامي توفيق عكاشة من تهمة تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس عكاشة سنة، وأيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ذات الحكم قبل أن يطعن على الحكم أمام النقض.

زيادة نفقة ابنه لـ7 آلاف

في فبراير 2018، حصلت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة على حكم نهائي بزيادة نفقة نجلهما إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه.

وسبق أن حصلت “الكرداوي” على حُكم بالحصول على 500 جنيه شهريًا كـ”فرش وغطاء” للطفل.

4 قضايا نفقة وغرامة 900 ألف

قالت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، إنها حصلت على حُكم واجب النفاذ بحبس طليقها لاتهامه بسبها وقذفها بالإضافة لتغريمه 120 ألف جنيه، لذا جرى منعه من السفر بمطار القاهرة، اليوم الإثنين.

وأضافت “الكرداوي” في تصريحات لمصراوي، أنها حصلت على 4 أحكام نفقة يبلغ إجماليها 900 ألف جنيه.

وأضافت أنه بعد القبض على طليقها بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، طلب منها الصُلح، لكنها لن تتنازل.