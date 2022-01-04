وفاة المطرب والملحن أحمد الحجار

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل قبل قليل عن عالمنا الفنان أحمد الحجار.

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل وموعد الجنازة.

وأحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية لحن لشقيقه علي الحجار أغنية .

قدم العديد من الأعمال منها أغنيات لهشام عباس وأنوشكا وعلي عبد الخالق، كما قدم أغنيات فيلم “أمريكا شيكا بيكا” التي غناها محمد فؤاد.

قدم 4 ألبومات غنائية وأشهر أغنياته “عود”.

يذكر أن الفنان أحمد الحجار ولد في 7 سبتمبر 1956، وقدم خلال مسيرته الفنية، الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا؛ سواء أغانٍ أو أعمال درامية، وكان من بينها: خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب.