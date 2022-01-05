حرص المطرب عمرو دياب على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل أحمد الحجار الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاما، أمس الثلاثاء متأثرا بإصابة بأزمة قلبية مفاجئة. وكتب عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خالص عزائي لعائلة الحجار والفنان الكبير علي الحجار لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو دياب يقدم واجب العزاء لـ على الحجار وعائلته في وفاة شقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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