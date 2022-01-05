“أغرب عيد ميلاد في العزل”.. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد

ابو ظبي - احمد الجزار - رغم إصابتهما مؤخرا بفيروس كورونا، لم يفوت الفنان أحمد فهمي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد. وعبر حسابه على “إنستجرام”، هنأ أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها بنشر صورة تجمعهما وعلق عليها “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي معلش أغرب عيد ميلاد فى العزل .. لما نخف نحتفل بية تانى”. وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أعلنت مؤخرا إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا وطلبت من المخالطين لهما خلال الفترة الأخيرة إجراء فحص كورونا، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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