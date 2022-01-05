طفل “الغزالة رايقة” يُبكي منى عبدالغني على الهواء (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تتمالك الفنانة والمذيعة منى عبد الغني دموعها أثناء استماعها لغناء الطفل محمد أسامة مطرب “الغزالة رايقة” لأغنية “كده يا قلبي”.
كان ذلك خلال لقاء محمد أسامة في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” من تقديم منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، ويعرض عبر قناة cbc، ليتحدث عن نجاح الأغنية وكيف اكتشف موهبته في الغناء.
وخلال اللقاء قدم محمد أسامة أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب “كده يا قلبي” ووضح تأثر مقدمات البرنامج وخاصة منى عبد الغني التي مسحت دمعوها وهي تستمع لغنائه.
وخلال اللقاء حكت والدة محمد أسامة عن كواليس اختياره لغناء “الغزالة رايقة” وقالت إن الشاعرة منة عدلي القيعي كانت شاهدت فيديو “محمد” مع الساحر “كريس المصري” وأعجبت به، ورشحته للملحن إيهاب عبد الواحد، وفي يوم عندما ذهب لمقابلته سأله “عبد الواحد”: “جاهز؟” فأخبره أنه مستعد، وغنى معه الأغنية بسهولة ليصفه عبد الواحد بـ”العبقري”.
و”الغزالة رايقة” الأغنية الدعائية لفيلم “من أجل زيكو” من بطولة كريم عبد العزيز ومنة شلبي، وحققت ملاين المشاهدات بعد أيام من طرحها.
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