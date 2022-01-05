ابنة الفنان أحمد الحجار تكشف حقيقة وفاته بسكتة قلبية أثناء مشاهدة التليفزيون

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت العديد من المواقع الإخبارية خبر وفاة الفنان أحمد الحجار، مساء أمس نتيجة سكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون.

وهذا ما نفته ابنته فاطمة أحمد الحجار، وقالت في تصريحات صحفية، إن الوفاة طبيعية وتوفي في منزله وهو جالس، ولم يكن يشكو من أي مرض، وكانت حالته الصحية جيدة.

ونعى الفنان علي الحجار شقيقه الراحل أحمد في منشور على صفحته عبر “فيسبوك”،

ونشر صورته وكتب: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.نسألكم الدعاء”.

كما نعت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم الموسيقار الراحل، قائلة إن الموسيقى

العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف”.

وأضافت أن “الراحل صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة

باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر”.

وخيم الحزن على العديد من نجوم الفن، ونعوا الراحل عبد صفحاتهم على مواقع التواصل، كان بينهم الفنان عمرو دياب، حيث كتب: “خالص عزائي لعائلة الحجار والفنان الكبير علي الحجار لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان”.

وقال الفنان تامر حسني: “إنا لله وانا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء لوفاة الفنان الكبير

أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار نتقدم بالعزاء له ولعائلته الكريمة”.

وعلق الفنان صابر الرباعي: “خالص عزائي في وفاة الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان الكبير علي الحجار وادعو من الله أن يلهم العائلة ومحبينه الصبر والسلوان..”.

وكتب الفنان عبد الله الرويشد: “خالص العزاء لاسرة الصديق الفنان علي الحجار لوفاة شقيقه

الموسيقار أحمد الحجار البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون”.

يذكر أن أحمد الحجار ينتمي لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار، مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وشقيقه النجم علي الحجار، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، إلى جانب ألحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد الحجار مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 65 عاما.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة وفقا لما أعلنه الفنان علي الحجار عبر حسابه على فيسبوك‏.