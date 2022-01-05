مراتي ١٥٠ كيلو والمعاشرة الزوجية صعبة.. ينفع أتجوز؟.. مبروك عطية يرد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ضمن الأسئلة الاجتماعية التي يطلب أصحابها الرأي الشرعي، تلقى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، سؤالًا من شخص يقول “مراتي بقت ١٥٠ كيلو والمعاشرة الزوجية صعبة ممكن أتجوز؟”.

تعجب عطية من السؤال بتلك الطريقة، قائلًا: “أكيد انت ماخدتهاش 150 كيلو، ويوجد ناس بتتخن من الرحرحة أو من الزعل، فلو أجزنا وفتحنا الباب لكل شخص اللي الموجود معاه تقل تلقى مشكلة”، سائلًا هذا الشخص: “ماذا لو انت قد وصلت الى 150 كيلو ترميك بالزبالة أو تخلعك وتتزوج”.

وأضاف عطية، في فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: “الأمور التي من الممكن معالجتها تعالج، ويجب معالجتها بشوية ريجيم يكون على يد طبيبة، ورياضة ترجع 80 كيلو وغزال، ولا العروسة الثانية جاهزة على الباب فهل يوجد معك الملايين؟”.

وأوضح أستاذ الشريعة أن الزواج ليس سهلًا “فما الذي ضمنك ان الزوجة الجديدة مش هتحصلها وتكون 180 كيلو هي كمان”، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة الأحزاب “وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ”.