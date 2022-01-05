أحمد عز ومنة شلبي والكدواني يحتفلون بـ”الجريمة”.. 10 صور من العرض الخاص

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل فريق عمل “الجريمة” بالفيلم في عرض خاص، أقيم مساء أمس الثلاثاء في سينما جالكسي بكايرو فستيفال سيتي مول.

حضر العرض الخاص من صنّاع الفيلم، أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، شريف عرفة، المنتج هشام عبدالخالق، نبيل عيسى، محمد جمعة، محمد أبو داوود، وسيد رجب.

وشهد العرض وجود جزء من ديكور الفيلم: بار فيلا أحمد عز بالفيلم، ومكتب الشاليه الخاص به في “القصير”، والذي احتوى على مكتبة وراديو ومُسجل صوت يعودان لفترة السبعينيات.

جدير بالذكر أن المخرج شريف عرفة انتهى من تصوير الفيلم في يوليو الماضي، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء 5 يناير، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام “ريتسا”، “من أجل زيكو”، “برا المنهج”، “الكاهن”، “مربع برمودة”، و”البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.