المطربة اللبنانية يارا تحيي حفل الفلانتين بالإمارات

تستعد المطربة اللبنانية يارا يوم 12 فبراير الشهر المقبل لإحياء حفل غنائى على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات تزامنًا مع احتفالات الفلانتين ومن المقرر أن تقدم يارا مجموعة من أهم أغانيها التى تنال إعجاب الجمهور.

يذكر أنه طرحت يارا أغنيتين من ألبومها الجديد "مليت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب و6 أغنيات من ألبومها الخليجى "غير الناس"، ومن هذه الأغانى أغنية "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم وأغنية "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

و أغنية "على المكشوف"، من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، ألحان أدهم، وتوزيع نور هاشم.