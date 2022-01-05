شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لتوقعات متنبئ بمسيرته عام 2022 ويعلق عليها

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، على حسابه في "إنستغرام"، مقطع فيديو لتوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، تتحدث فيه عن مستقبل وأحداث سيمر بها الفنان خلال عام 2022.
وفي مقطع الفيديو، تظهر ليلى عبد اللطيف في برنامج تلفزيون على قناة "الجديد، وتتوقع الأحداث في حياة محمد رمضان خلال هذا العام قائلة: "سوف يحقق الفنان الجماهيري محمد رمضان نجاحا كبيرا وبارزا من خلال نقلة نوعية نراها بمسلسل تلفزيوني ضخم وكبير وبيحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا كما سيحصد عدة جوائز فنية على مستوى المهرجانات المصرية والدولية".
وأضافت: "أرى الفنان محمد رمضان يقوم بجولة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية يحقق من خلالها نجاحات جماهيرية لافتة وغير مسبوقة، ولن تنال كل الشائعات الحاقدة من حجم الفنان محمد رمضان..يوما ما سيذكرنا محمد رمضان بالفنان العالمي مايكل جاسكون".
في حين علق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا: "الله ولي التوفيق".
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