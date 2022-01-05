صاحب أغنية الغزالة رايقة يكشف كيفية اختياره للدور بفيلم من أجل زيكو

قال الطفل يوسف أحمد نجم مؤدي أغنية "الغزالة رايقة"، بفيلم من أجل زيكو إن مخرج العمل بيتر ميمي اختاره بين 200 طفل بعد أن شاهد إعلانا له.

وتابع: "دكتور بيتر أول ما شاف الإعلان جابني وسط 200 طفل، وعملت اختبارات كتير وبعدين بقيت بين طفلين، لحد الحمد لله ما قال إنت اللي مناسب للدور ده، وأنا مبسوط وسعيد بالتجربة دي".

وأضاف يوسف نجم خلال لقاء له على فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، متحدثا عن دوره في فيلم "من أجل زيكو": "دوري في فيلم طفل شعبي عايش في منطقة شعبيةِ، وجت له دعوة في مسابقة أذكى طفل في العالم، ومن هنا تبدأ القصة"، وعن رد فعل أصدقائه بعد أدائه في أغنية الغزالة رايقة، أكد الطفل يوسف أحمد أن جميع أصدقائه وزملائه دعموه بالتعليقات الإيجابية.

وتستقبل السينمات المصرية اليوم الأربعاء فيلم “من أجل زيكو” بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة منة شلبي.

ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة من كواليس الفيلم عبر صفحته على فيس بوك ظهر فيها برفقة منة شلبي، ومحمود حافظ.

وكان صناع فيلم "من أجل زيكو" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، ومن إخراج بيتر ميمى، كشفوا عن موعد عرضه في السينمات وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية للفيلم.

ويعد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز حيث قدما فيلم "موسى" ولاقى نجاحًا كبيرًا في السينمات.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي، بعيدا عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

ونشر بيتر ميمي في وقت سابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة من كواليس تصوير الفيلم، حيث ظهر في الصورة الفنانة منة شلبي ومحمود حافظ وكريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود.