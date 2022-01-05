وفاة والد زوجة الفنان حمدي الميرغني

أعلنت سارة درزاوي عن وفاة والد الفنانة إسراء عبد الفتاح و حما الفنان حمدي الميرغني و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و كتبت سارة قائلة:" إنا لله و إنا إليه راجعون .. توفي الدكتور محمد عبدالفتاح عشماوي .. والد إخواتي إسراء عبدالفتاح و نورهان و زينة .. و حما أخويا حمدي الميرغني " و تابعت :" ربنا يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته .. هتوحشنا يا عمو محمد .. كان من أطيب و أكرم الناس .. ربنا يصبر كل أحبابه"

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