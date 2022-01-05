أسرار النجوم: بيضيع موهبته في كلام فارغ .. هجوم سعيد صالح على عادل إمام وكيف رد عليه الزعيم!

الرياض - محمد الاطلسي -

هاجم الفنان سعيد صالح فناني الكوميديا في فترة التسعينات لاتجاههم لأفلام الأكشن، واعتبر ذلك إفلاسًا من الفنان نفسه، قائلًا: ”يعني ايه أعمل أكشن وفيه دوبلير بينط بدلا مني، ويضرب بدلًا مني، الكوميديان ربنا أعطاه موهبة كبيرة لاسعاد الناس، ليه يمشي في سكة تانيه”، حسب حواره في الوفد، 1990.

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وفي إطاره هجومه على فناني الكوميديا لم يستثني ”صالح” الزعيم من هذا النقد، واعترض الفنان سعيد صالح على بعض الأفلام السينمائية ”الأكشن” التي كان بطلها الفنان عادل إمام، واعتبر ذلك تبديد لموهبته، قائلًا:” بيضيع موهبته في كلام فارغ، إحنا إزاي سايبينه يعمل أفلام أكشن، إزاي سايبينه يعمل كده”.

وفي حواره لجريدة الجمهورية 1990، أعتبر الفنان سعيد صالح نفسه نجم شباك المسرح المصري وقتها، في الوقت الذي تأثر فيه عادل إمام بأفلام السوبر مان، التي استهلكت موهبته الفنية، عكس الأدوار الكوميدية التي أداها ببراعة ومنها دوره في مسرحية ”مدرسة المشاغبين”.

أما أثناء حضوره في برنامج ”ساعة صفا”، قال، أن الفنان عادل إمام سمع بالنصيحة، وبدأ في إشراك فنانين آخرين معه، ولم يعد يهتم بوجوده بشكل ”أوحد” في الفيلم، قال ”عادل سمع الكلام، وأحلى أفلامه، اللي اشتغلنا فيها معاه كلنا مع بعض” مثل فيلم المشبوه، سلام يا صاحبي.

وقال الفنان الراحل، إن وجود النجم الأوحد في الفيلم، أو المسرحية، لا يمتع الجمهور، عكس ما إذا كان هناك عدد كبير من النجوم في العمل الواحد، وهو ما يثري العمل الفني، سواء إذا كان مسرحية أو فيلم سينمائي.

المصدر: السلطة