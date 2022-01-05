انتقادات إسرائيلية لـ ”إيما واتسون” بعد دعمها للقضية الفلسطينية

تعرضت الممثلة الإنجليزية إيما واتسون نجمة سلسلة أفلام هاري بوتر للعديد من الانتقادات بعد دعمها القضية الفلسطينية مؤخرا عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

نشرت إيما واتسون التي تبلغ من العمر 31 عاما، عبر حسابها صورة من احتجاج مؤيدة للقضية الفلسطينية، تحمل شعار بضرورة التضامن مصحوبة بتعليق مقتبس من ناشطة تدعى سارة أحمد.

ونشرت إيما واتسون صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل"، حيث نقلت تدوينة للناشطة سارة أحمد، قالت فيها: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأكملت في منشورها بحسب موقع روسيا اليوم: "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

وهاجم مسئولون إسرائيليون رسالة الممثلة الشهيرة، واستغلال شهرتها كسلاح لمعاداة السامية، والتعليق على قضية لا تفهم أبعادها السياسية بحسب الجارديان.

فيما لاقى المنشور دعما واسع النطاق من النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال جلعاد إردان سفير إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة أن القصص الروائية قد تفيد في أفلام مثل هاري بوتر لكنها لا تعمل في الواقع.