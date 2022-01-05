محمد صبحي في ذكرى وفاة” سعاد نصر ”: شعرت بعد رحيلك باليُتم...

أحيا الفنان محمد صبحى ذكرى وفاة الفنانة الراحلة سعاد نصر ، والتي شكلت معه ثنائيا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون ،حيث يعد مسلسل عائلة ونيس بأجزائه المختلفة الأبرز في هذا التعاون الفني .
ونشر محمد صبحى عبر صفحته علي موقع فيسبوك ، صور تجمعه بالفنانة الراحلة سعاد نصر ، وعلق قائلا : " اليوم ٥ يناير ذكري وفاة سعاد نصر .. شعرت بعد رحيلك باليُتم الفني والإنساني كما لو كان جناحي الثاني اتكسر يا سعاد .. رحلتي ولكن لن يرحل فنك ولا مواقفك الإنسانية أبداً اتذكرك دائماً وأفتقدك كثيراً يا مايسة" .
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