انهيار علي الحجار في جنازة شقيقه (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، إذ أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، ومن المقرر أن يُدفن الجثمان في مقابر البساتين.

وشهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان علي الحجار،وظهرت ابنة الفنان أحمد الحجار، في حالة انهيار تام خلال توديع والدها في الجنازة، إضافة إلى ظهور أبناء الفنان علي الحجار، من بينهم أحمد الحجار ابن الفنان علي الحجار الذي أطلق عليه نفس اسم شقيقه الراحل.

كما حرص العديد من نجوم الفن على حضور تشييع جثمان أحمد الحجار، وكان أبرزهم الفنان أحمد عبدالعزيز وزوجته، والفنان جمال عبدالناصر، والشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والفنان منير مكرم.

وكان الفنان أحمد الحجار، توفي مساء أمس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، فكانت الوفاة طبيعية، حيث توفى في منزله وهو جالس، ولم يكن يشكو من أي مرض، وكانت حالته الصحية جيدة، حسب تصريحات ابنته.

عائلة علي الحجار الفنية

وينتمي الفنان الراحل أحمد الحجار إلى عائلة فنية ثرية، فوالده المطرب والملحن ومعلم قواعد الغناء والموسيقى الشهير إبراهيم الحجار، فضلًا عن شقيقه الفنان الكبير علي الحجار، كما كانت والدته تجيد غناء بعض أغنيات أسمهان، وليلى مراد.

وأعلن علي الحجار علق شقيقة أمس، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار، نسألكم الدعاء».

أول أغنية عزف له كانت أغنية “يا مسهرني” وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأخيه، وكان أول مجال الاحتراف، عندما كان طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن “اعذريني” لأخيه على الحجار، كان له تعاون كبير مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم.

وجاءت أغنية عود هي بداية شهرته كمطرب، كما أصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا، وخلال مشواره الفني عرفه الجمهور بالفنان والموسيقار، وقدم الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية، وكان من بينها: خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب.