أول صورة لـ تركي اَل الشيخ بالمستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة في نيويورك (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - خضع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ إلى عملية جراحية في نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمعالي المستشار في المستشفى وأكدوا نجاح العملية وتمنوا له بالشفاء العاجل وطالبوا بالدعاء له.

وحرص الجمهور وبعض الشخصيات المعروفة على الدعاء بالشفاء له، ومنهم الإعلامي إبراهيم الفريان، الذي كتب عبر حسابه بتويتر: “يا رب احفظ تركي آل الشيخ هو من أسعدني”، والممثل بدر اللحيد الذي دعا له بالشفاء أيضاً.

وسبق أن تداولت أنباء بشأن تدهور صحة ​تركي آل الشيخ​ مؤخراً، لكن حسم الجدل بإعلان إجراء العملية، وكشفت مصادر أن الحالة الصحية للمستشار مستقرة حتى الآن.

وكانت الحالة الصحية لتركي آل الشيخ تدهورت مؤخراً، ونقل سريعًا إلى أمريكا لتلقي العلاج اللازم، حتى يجري عملية جراحية.

ويُذكر أن تركي آل الشيخ خضع العام الماضي لعملية جراحية في نيويورك بالولايات المتحدة أيضاً، تم من خلالها إزالة ورماً، كما خضع قبل 3 أشهر لعملية جراحية لإيقاف نزيف عانى منه على مدار 3 أشهر.