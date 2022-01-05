بينها تريلا.. اشتعال النيران في 11 سيارة على الدائري الأوسطي في حادث مروع (الصور الأولى)

ابو ظبي - احمد الجزار - شهد طريق الدائري الأوسطي بالقرب من 15 مايو، حادثة مروعة حيث اصطدم عدد من السيارات ما أسفر عن اشتعال النيران في 11 سيارة من بينهما «تريلا» محملة بالسيارات، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث على الدائري الأوسطي القادم من التجمع تجاه الفيوم عند نفق الأوتوستراد.

وأفاد شهود عيان، بأن الحادث أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

كما انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية ومرور القاهرة لمعرفة سبب الحادث ورفع آثاره من الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

ومنذ يومين وقعت حادثة أعلى الطريق الدائري أدت لوقوع وفيات بعد تصادم سيارة ربع نقل، أعلى الطريق الدائري وبالتحديد في نزلة 15 مايو بالقرب من حلوان، بنطاق محافظة القاهرة. حيث أصيب نحو 5 أشخاص بالإضافة إلى 3 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادثة.

في سياق آخر استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لعدد 4 أشخاص أصيبوا في حادثة تصادم بين 3 سيارات بالطريق الأوسطي بالبدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادثة وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.