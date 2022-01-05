أسرار النجوم: مختلفة تماماً .. اتفرج ياسمين صبري تصدم جمهورها بصور قديمة قبل الشهرة وعمليات التجميل ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لم تختلف ملامح النجمة المصرية ياسمين صبري كثيراً قبل وبعد الشهرة الا القليل وهي خسارتها للوزن الزائد لتدخل بقوة الساحة الفنية.

واستطاعت ياسمين صبري بملامحها الجذابة لفت الانتباه إليها وأصبحت نجمة ليس فقط فى الدراما والسينما ولكن أيضا على السوشيال ميديا.

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فمع كل صورة تنشرها ياسمين على موقع تبادل الصور إنستجرام، تتسبب فى حالة جدل ويتصدر اسم ياسمين صبرى قائمة الأكثر بحثا، حيث يبدأ جمهورها على السوشيال وصلات غزل فى جمالها وشياكتها.

ورغم أن ياسمين صبرى لا تمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية مقارنة بغيرها من النجمات الموجودات على الساحة حاليا إلا أنها تعتبر أكثرهن سيطرة على السوشيال وذلك بفضل جمهورها الذى ينتظر صورها الجديدة وإطلالتها من وقت لآخر.

كثير من جمهور ياسمين صبرى لا يعلم أنها بدأت حياتها كمراسلة تليفزيون حيث تخرجت من كلية الإعلام قسم صحافة، وبعدها ظهرت كموديل إعلانات ومع اعتراض أسرتها على الدخول فى مجال الإعلانات لم تكمل المشوار.

جمالياً هي صاحبة البشرة السمراء والشامة على الخد والشعر الأسود الطويل، لم تقوم بكثير من عمليات التجميل الا القليل القليل.

كما انها اليوم من أكثر النجمات رشاقة وجمالاً في قامتها خاصة وأنها تمارس الرياضة واليوغا تحديداً باستمرار.

المصدر: الجميلة