أسرار النجوم: تجاوز عادل إمام .. ثروة محمد رمضان تتجاوز الحد المتوقع والمفاجأة في أرباحه من يويتوب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنان المصري محمد رمضان، بدأ مشواره الفني منذ عام 2004، أصبح اسمه مرتبطًا بالهجوم والانتقادات، بشكل أكبر من النجاح في أعماله، مما دفع بجمهوره للتساؤل عن حجم ثروته، التي بات يستعرضها من حين لآخر، غير مكترث بأي شىء أو شخص حوله.

وعلى الرغم من عدم وجود تقارير أو مصادر تكشف، بشكل دقيق، عن الحجم الحقيقي لهذه الثروة، لكنها تتجاوز الـ500 مليون جنيه على التقريب، ليتخطى بذلك النجم عادل إمام، والذي كان الفنان الأغنى في مصر لسنوات طويلة.

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ومن المتعارف عليه أن "رمضان" يعد واحدًا من أعلى نجوم جيله أجرًا، سواء في السينما أو الدراما، فلا يقل أجره في أي مسلسل عن 45 مليون جنيه، إلا مسلسل "ابن حلال"، أول أعماله الدرامية، الذي تقاضى عنه 12 مليون جنيه.

وعلى الصعيد السينمائي، يحصل على أجر يتراوح ما بين (3 و6) مليون جنيه، وبما أن عدد أفلامه، حتى الآن، هو 31 فيلمًا، فإن مقدار ما جمعه منهم، يتجاوز الـ150 مليون جنيه.

فيما حصل نظير تقديمه مسرحية "أهلًا رمضان" على 15 مليون جنيه، بجانب ظهوره في اللقاءات والبرامج التلفزيونية، والذي حدد له تسعيرة ثابتة، بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.

إلا أن محمد رمضان لم يعد يعتمد في رزقه على التمثيل فقط، فمنذ خطت قدماه مجال الغناء، لم يتركه، بل إنه توغل فيه بقوة، وقدم الكثير من الأغاني، وأحيا العديد من الحفلات، بالإضافة إلى ظهوره في الإعلانات، التي جنى منها جميعًا، ما يعادل 20 مليون جنيه.

في سياق متصل، تحقق قناة "الأسطورة" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تخطت نسبة المشاهدات فيها 5 مليار مشاهدة، بحوالي 10 ملايين مشترك، أرباحًا ضخمة، بما يقرب من 30 مليون جنيه.

وزادت أرباح هذه القناة، بشكل ملحوظ، مؤخرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه الأخيرة، فضلًا عن حصوله على درع "يوتيوب" الماسي، نظرًا لكونه أول فنان مصري تصل قناته إلى 10 ملايين مشترك.

أما منازل محمد رمضان؛ فلديه فيلتان؛ الأولى في منطقة "الشيخ زايد"، مساحتها 1500 متر، وسعرها 25 مليون جنيه، وتضم "حمام سباحة كبير، ومكتب للاجتماعات، وغرف كثيرة واسعة"، كما اعتمد فيها على الطراز العصري الفخم.

والثانية في الساحل الشمالي، وتقدر بحوالي 35 مليون جنيه، إذ يقضي فيها، باستمرار، عطلته الصيفية، برفقة أسرته.

كذلك اشتهر محمد رمضان بامتلاكه أسطولا ضخما من السيارات الفارهة المتنوعة، حتى أنه يخصص لهم جراحًا خاصًا داخل فيلته، وعددهم حوالي 8، وتتخطى أسعارهم مجتمعة حاجز الـ40 مليون جنيه.

وهى: "مرسيدس G65: 9، وثمنها مليون جنيه، ومكلارين 7205، وثمنها 5 ملايين، ورانج روفر فيلار، وثمنها 3 ملايين، وفيراري 458، وثمنها 5.5 مليون، ولامبورجيني أفينتادور بـ7 ملايين، ورولز رويس جوست بـ7 ملايين جنيه، وبورشه 718 بوكستر بمليون ونصف جنيه، وكاديلاك إسكاليد" بمليون و280 ألف جنيه".

وبعيدًا عن السيارات، يملك "نمبر وأن" يختًا خاصًا، اشتراه قبل 5 سنوات، من رجل أعمال مصري شهير، اسمه "ميشيل أحد"، وسعره يقدر بـ25 مليون جنيه.

المصدر- النبأ