منع عمرو واكد وخالد أبو النجا من التمثيل في مصر نهائيًا لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت الدائرة الثانية (أفراد) بمحكمة القضاء الإداري برئاسه المستشار فتحي إبراهيم توفيق برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا علي قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، وذلك في الدعوي رقم 52538 لسنه 73 ق، وتأييد القرار.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

وكذا نصت المادة 12 فقره من ذات القانون على أن تنتهي العضوية في الحالات الأتية.

أ-اعتزال العضو.

ج- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون.

ه- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتابع “سعيد” أن عمرو واكد وخالد أبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة وفقاً لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر.