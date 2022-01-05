مبروك عطية يبكي على رحيل أحمد الحجار: اللهم إنك غني عن عذابه فلا تعذبه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر عن حزنه الشديد لوفاة الفنان أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عطية، مقطع فيديو عبر قناته بموقع “يوتيوب”، قال فيه: “مات الفنان أحمد الحجار وكان يحبني، كان يسأل ويسمع وينفذ، اللهم اجعل حبه ليّ خالصًا لوجهك الكريم، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، أبدله اللهم دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله”.

وأضاف “اللهم تغمده بواسع رحمتك، نزل بك وحيدًا، وأنت خير من يؤنس الوحيد، وخير من يتجاوز، يا من تعفو عن كثير، اعفو عن أحمد الحجار واسكنه فسيح جناتك، ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واعطه بواسع رحمتك وتقبله بما تتقبل به عبادك الموحدين، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته واجبر خاطري فيه”.

وتابع: “اللهم اجبر خاطرنا في ميتنا فارحمه، اللهم ارحمه بواسع رحمتك، فلطالما أحبني فيك، اللهم اجعل حبه ليّ خالصًا لوجهك، واجعله في موازين حسناته”.

وأكمل باكيا:”الله يرحمك يا أحمد، الله يرحمك يا أحمد، الله يرحمك يا أحمد، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم إنك غني عن عذابه فلا تعذبه، وهو فقير إلى رحمتك فارحمه، اللهم استجب دعائي له ودعاء من يدعو له من خالص قلبه ابتغاء مرضاتك، فنحن ندعوا لأحبائنا لا نبتغي غير وجهك، طمعًا في رحمتك بغير حدود.. اجعل دعائي لأحمد الحجار مستجاب واشمله بواسع رحمتك، أنر له قبرك ووسع له لحده وتجاوز عنه”.

وأقيمت ظهر اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان الفنان أحمد الحجار، في مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان أحمد عبد العزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، والإعلامي محمد الباز وغيرهم.

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية “اعذريني” لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية “عود” هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.