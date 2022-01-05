إطلالة مثيرة.. ندى الكامل تثير الجدل في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل في أول ظهور لها بعد طلاقها الذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية.

وظهرت ندى بإطلالة مثيرة في عدد من الصور خلال ممارستها الرياضة.

وشاركت ندى الكامل، الصور مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

وسبق أن كشفت ندى الكامل تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، قائلة على حسابها الشخصي بـ فيسبوك: من امرأة قلبها هلك وانطفأ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري.

وتمنت السعادة له في حياته، قائلة: ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال.. لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرًا.

في سياق متصل، قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها على معرفة بندى الكامل طليقة الفيشاوي، مضيفة: أنا عارفة ندى وقابلتها في الجونة، وهي طيبة جدا ولذيذة وشخصية لطيفة.. أنا كنت خايفة عليها في مرحلة معينة، وكان فيه مشاحنات بسيطة وأنا تدخلت وحليتها، لأننا كنا في مهرجان، وقلتلها شوية نصايح.

وأشارت الفنانة سمية الخشاب، إلى أنهما انفصلا بطريقة راقية، وقالت: أنا مبسوطة إنها وصلت للحاجة اللي كانت المفروض تعملها، وكتبت بوست الانفصال بطريقة مُحترمة جدا.. وأحمد الفيشاوي أتمنى له كل التوفيق.