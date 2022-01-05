بعد تصدره التريند.. طفل “الغزالة رايقة” يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - دخل الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية الغزالة رايقة، المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أمس الثلاثاء.

وقال مصطفى شقيق محمد أسامة في تصريحات صحفية، إن شقيقه تعرض لأزمة تنفسية أمس بعد ظهوره في لقاءين تليفزيونيين للتحدث عن أغنيته الجديدة الغزالة رايقة، الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو، ومن إخراج بيتر ميمي، واضطر إلى عمل جلسات بخار حتى يستطيع التنفس.

فيما قالت والدة محمد أسامة، إن إصابة محمد بنزلة برد تحولت إلى حساسية بالصدر، ويخضع حاليا لجلسات بخار، وطالبت الجمهور بالدعاء له.

طفل الغزالة رايقة يبكي منى عبدالغني

لم تتمالك الفنانة والمذيعة منى عبد الغني دموعها أثناء استماعها لغناء الطفل محمد أسامة مطرب “الغزالة رايقة” لأغنية “كده يا قلبي”.

كان ذلك خلال لقاء محمد أسامة في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” من تقديم منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، ويعرض عبر قناة cbc، ليتحدث عن نجاح الأغنية وكيف اكتشف موهبته في الغناء.

وخلال اللقاء قدم محمد أسامة أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب “كده يا قلبي” ووضح تأثر مقدمات البرنامج وخاصة منى عبد الغني التي مسحت دمعوها وهي تستمع لغنائه.

وخلال اللقاء حكت والدة محمد أسامة عن كواليس اختياره لغناء “الغزالة رايقة” وقالت إن الشاعرة منة عدلي القيعي كانت شاهدت فيديو “محمد” مع الساحر “كريس المصري” وأعجبت به، ورشحته للملحن إيهاب عبد الواحد، وفي يوم عندما ذهب لمقابلته سأله “عبد الواحد”: “جاهز؟” فأخبره أنه مستعد، وغنى معه الأغنية بسهولة ليصفه عبد الواحد بـ”العبقري”.

كواليس اختيار محمد أسامة لغناء “الغزالة رايقة”

وفي وقت سابق، قال الطفل محمد أسامة، إنه سعيد بردود أفعال الجمهور، على أغنيته الغزالة رايقة، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وأشار الطفل محمد أسامة إلى أن الشاعرة منة عدلي القيعي، هي من اختارته لتقديم الأغنية، بعد مشاهدة الفيديو الشهير الخاص به، مع كيرس المصري، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض أنه شخص متسول.

وفي سياق متصل، علق الملحن إيهاب عبد الواحد، على اتهامات سرقته لألحان أغنية الغزالة رايقة من أغنية روسية شهيرة.

وقال إيهاب عبد الواحد في تصريحات صحفية، إنه لا يحتاج لسرقة لحن لأن تاريخه معروف، ولكن هذا اللحن تم تنسيقه على الكلمات التي كتبتها الشاعرة منة عدلي القيعي.

فيلم من أجل زيكو، بطولة الفنانة منة شلبي، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والطفل يوسف صلاح، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد محمود، ومن إخراج بيتر ميمي.