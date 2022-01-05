سوزان نجم الدين: كورونا لم تكن سهلة

طمأنت الفنانة سوزان نجم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على حالتها الصحية، بعدما أعلنت خبر إصابتها بفيروس كورونا الفترة الماضية، ونصحت الجميع بتوخي الحذر.

ونشرت سوزان نجم الدين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لها، وعلقت قائلة: كورونا لم تكن سهلة ولم تكن صعبة جدا ولكنها بالتأكيد مزعجة جدا.

وواصلت: تعزلك عن عالمك وأهلك وأحبابك، وتذهب بك بعيدا إلى حيث لا تريد ولا تحب ولا ترغب، وتنتشر كالنار في الهشيم الآن وفي كل مكان فاحترسوا، ما زالت في طور العلاج وأتماثل للشفاء بإذن الله، بفضل تواصلكم وصلواتكم ومحبتكم الغالية التي لا تقدر بثمن.

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A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen)

عيد ميلاد ابنة سوزان نجم الدين

وفي سياق منفصل، احتفلت سوزان نجم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، ونشرت سوزان صورة تجمعهما على حسابها الشخصي عبر موقع انستجرام، ووجهت لها رسالة تهنئة، قائلة: سوسو فرحتي الأولى، كبرت سنة وأنا صغرت سنة، قد إيه حلو الإحساس، إنك تتحول لطفل بأحضان ولادك.

آخر أعمال سوزان نجم الدين

والجدير بالذكر أن الفنانة سوزان نجم شاركت في فيلم تماسيح النيل، وتدور أحداثه الفيلم في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف الحقيقة، ويشارك في بطولة العمل الفنان بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنا، وإخراج سامح عبد العزيز.