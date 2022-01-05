فنانة تعلن إصابتها بـ “أوميكرون” رغم تلقيها ثلاث جرعات من لقاح كورونا وتحذر متابعيها من الأعراض

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة داليدا خليل، إصابتها بـ أوميكرون، موضحة أنها تلقت الجرعة الثالثة من اللقاح ورغم ذلك نتيجة مسحتها جاءت إيجابية.
وكتبت داليدا منذ عدة أيام عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: بتمنى الكل ينتبه من أوميكرون لأنه ما في أعراض، ولو ما راجعة على تكملة تصوير مشاهدي في مسلسل بيوت من ورق ما كنت عملت المسحة وهيك عرفت أني إيجابي..الله يشفي الجميع.
وقالت داليدا خلال حوارها مع برنامج ET بالعربي: تلقيت الجرعة الثالثة من اللقاح منذ عشرة أيام والفحص كان سلبي على رأس السنة لذلك سهرت مع الأصدقاء وسهرنا، ولم اختلط بعدها بأحد، إلى أن جاء الوقت للعودة للتصوير وعملت المسحة وجاءت إيجابية.
وواصلت: لا يوجد أعراض، لا أعرف ما إذا الجرعة الثالثة هي التي حمتني أو أوميكرون خفيف جدا، لست متأكدة ما إذا كنت في بداية الفيروس أو نهايته، لا نعرف كيف نحدده ونعرف عوارضه، أتمنى من الجميع أن ينتبهوا ويكونوا بصحة جيدة.
مسلسل بيوت من ورق
جدير بالذكر، أن مسلسل بيوت من ورق، الذي من المقرر عرضه قريبا فور الانتهاء من تصوير مشاهده، من إخراج أسامه شهاب الحمد، وتأليف آية طيبة،وشارك في المسلسل العديد من الفنانين، منهم سوزان نجم الدين، يوسف الخال طوني عيسي، جيني أسبر، ويزن السيد.
آخر أعمال داليدا خليل
وعلى جانب آخر، تعيش داليدا خليل حالة من النشاط الفني مؤخرا، حيث شاركت داليدا في المسلسل اللبناني الذي يحمل اسم بارانويا، من تأليف وإخراج أسامة عبد الناصر، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم قصي الخولي، ريتا حايك، سعيد سرحان، جنيد زين الدين، سارة أبي كنعان، وريم نصر الدين.
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