الموسيقار هاني مهنا يعلق على أنباء إصابة ابنته هنادي بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول إصابة الفنانة هنادي مهنا بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال تصويرها أحد أعمالها الفنية.

ونفى والدها الموسيقار هاني مهنا، ما تردد والذي أكد أن ابنته تتمتع بصحة جيدة وليست مصابة بفيروس كورونا، قائلًا: بنتي زي الفل الحمد لله مفيهاش حاجة، نزلة برد بسيطة لأن كان عندها تصوير فممكن يكون ده منها، ومعندهاش كورونا ولا حاجة الحمد لله، وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وعلى جانب آخر، كشفت هنادي مهنا في تصريحات صحفية تفاصيل نجاح الحكاية، وقالت إنه لا يوجد مبررًا لخيانة الزوج لزوجته إطلاقًا، وأن الزوج يمكنه الانفصال عن زوجته بكل احترام.

وتابعت هنادي: اللي مش عاجبه الست اللي معاه هي ورقة طلاق بـ50 جنيه نديها للمأذون، ويطلق ويكون كل واحد في حاله وخلاص، ونرجع الست دي بيتها معززة مكرمة وبلاش نوجع حد.

وأضافت مهنا: فكرة إن الست يكون قلبها موجوع بسبب الراجل ولو لسبب بسيط يبقى أنت غلط، البيت من غير الست ولا حاجة فعلًا هي اللي بتعمل كل حاجة حتى لو في أطفال وبتتعب فلازم نحترمها.

تُعد حكاية دون ضمان آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا، والتي كانت ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، وشاركها البطولة الفنان إسلام جمال، والفنانة هاجر أحمد، والفنان أحمد بدير، والفنان أحمد كشك، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة جلا هشام، والفنانة حنان سليمان، والفنانة كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.