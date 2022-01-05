أسرار النجوم: هذه الطفلة الجميلة أصبحت اشهر نجمات الوطن العربي.. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت حسابات معنيّة بأخبار الفن والمشاهير على السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة طفولة نجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” في وقت سابق.

وأوضحت تلك الحسابات بأن الصورة التقطت للفنانة وهي بعمر 3 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، واثنى الكثيرون على جمالها براءتها.

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إنها مقدمة البرامج التلفزيونية وخبيرة التجميل اللبنانية، جويل مردينيان، التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات على صورتها النادرة من مرحلة الطفولة.

ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها وهي في سن الطفولة وبين شكلها الحالي ورأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من ملامحها الجميلة منذ ذلك الوقت.

ولادتها

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977 في بيروت في لبنان، ووالدتها هي خبيرة التجميل صوفيا مردينيان التي تحمل الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسيتها اللبنانية، كانت العلاقة دائماً مميزة بين الأم وطفلتها وجمعتهما دائماً الميول ذاتها.

بدايتها

وعندما كبرت جويل قررت الالتحاق بمعهد "غريت بينت" في لندن لدراسة التجميل أكثر، ولم تكتفِ جويل بالماكياج والتجميل بل تعرفت على أهم وأشهر دور ومصممي الأزياء في أوروبا لتدخل هذا المجال وتبرُع به أيضاً.

إنجازاتها

في عام 1995 وهي لاتزال في سن الثامنة عشر تم انتخابها كملكة جمال إيطاليا نظراً لثقافتها وأناقتها وقوامها المتناسق، إثر مشاركتها في عروض أزياء في إيطاليا ولندن.

لتعود بعدها إلى لندن وتواصل عملها كخبيرة مكياج مع أشهر نجوم الغرب وفي أهم صالات التجميل، في 2004 اختارتها قناة "ام بي سي" لتكون مقدّمة رياضية في أحد البرامج، لتفرض موهبتها الإبداعية والتجميلية على كل من في القناة.

وليتم نقلها بعد ذلك إلى برنامج تجميلي خاص، غيّرت من خلاله حياة الكثيرين وكان لها دور محفّز وجميل بتبسيط حياة الآخرين وتجميلها، ومع اختلاف الطرق في هذا البرنامج وتبديل اسمه في مواسمه العديدة استطاعت مردينيان جعله طيلة 13 عاماً علامة فارقة في عالم التجميل المحلّي والعالمي.

طرحت جويل اسطوانة DVD تحت اسم أسرار المكياج مع جويل ومدة عرض الاسطوانة ثلاث ساعات ونصف، وتم تصويره في خمس مناطق سياحية في لبنان بمشاركة عارضات محترفات وقد تم استخدام أجود أنواع المكياج بتقدمة من أفضل دور المكياج العالمية وتقدم جويل في الاسطوانة دورة تعليمية كاملة عن فنون المكياج.

في عام 2008، افتتحت أول صالون تجميل، في مدينة دبي، وهنا كانت الولادة الفعلية لأكبر سيدات الأعمال في الإمارات، وبعد حوالي عشرة أعوام، استطاعت جويل أن تضم الصالون السابق مع 11 صالون جديد في دول مجلس التعاون الخليجي. كما افتتحت عيادة تجميل وأنتجت ماركة مكياج خاصة بها

جوائزها

حصلت جويل على عدة جوائز منها: جائزة امرأة العام من مجلة لوفيسيال الشرق الأوسط عام 2010، جائرة أفضل امرأة أعمال من أرابيان بيزنس عام 2010، جائزة أفضل عيادة تجميلية في برنامج جويل لعام 2014، لقب Hot 100 في عام 2011 و2014، أفضل سيدة أعمال من بين 500شخصية عربية 2014، كما اختيرت جويل عام 2013 ضمن قائمة أقوى امرأة عربية.

تأثيرها

في عام 2018 أصبحت من أكثر المؤثرين والمتابَعين على تطبيق "إنستغرام" حيث جذبت أكثر من 12 مليون متابِعا كما أصبحت الأمور أكثر شفافية لأنها تصوّر واقعها الخاص ببرنامج تلفزيوني. مع الكاميرات التي تتبعها هي وأسرتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فحصل المشاهدون على لمحة عن شكل جويل الحقيقي عند إزالة الماكياج وإعادة ربط الشعر والقيام بمهام الأمومة.