الحجز على جميع حسابات مرتضى منصور لصالح ممدوح عباس بحكم قضائي

ابو ظبي - احمد الجزار - حصل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على حكم من محكمة شمال الجيزة، لصالحه ضد المستشار مرتضى منصور رئيس الأبيض الحالي، بالحجز على أرصدته.

ونشر كمال شعيب، المحامي الخاص بممدوح عباس حيثيات الحكم الصادر لموكله ضد رئيس نادي الزمالك الحالي، حيث قامت اليوم إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بالحجز على الحسابات الشخصية الخاصة ب مرتضى أحمد منصور.

وذلك تنفيذا للحكم ً القضائي الصادر بالتعويض لصالح ممدوح محمد فتحي عباس رئيس ملس إدارة نادي الزمالك السابق في القضية رقم 365 لسنة 2020 تعويضات كلي شمال الجيزة عن وقائع السب والقذف المرتكبة من سالف الذكر وجاري استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وكان هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، حصل هو الأخر على حكم لصالحه بالحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالمستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

أعلن كمال شعيب، المستشار القانوني لهاني العتال، نائب رئيس الزمالك، الحصول على حكم قضائي الاثنين قبل الماضي، بالحجز على الحسابات الشخصية الخاصة بـ مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وذلك عن وقائع السب والقذف المرتكبة من رئيس نادي الزمالك تجاه هاني العتال، وجار استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

من جهة اخرى من المقرر أن تقام انتخابات نادي الزمالك يوم 11 من شهر فبراير المقبل، حيث ضمت قائمة مرتضى منصور للانتخابات كل من :

-اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق ونائب رئيس المخابرات الحربية السابق على منصب “نائب الرئيس”.

– الكابتن خالد لطيف على منصب “أمين الصندوق”.

الأعضاء فوق السن:

-سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ورئيس الكتله البرلمانية لحزب الوفد.

-كابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق.

-أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة النادي.

-علاء الدين ناجي أمين عام مجلس النواب.

-اللواء علاء مقلد.

-الدكتورة شريفه الفار.

الأعضاء تحت السن:-بسنت سيد جوهر.

-محمود طه مستشار بهيئة قضايا الدولة.

-مريم نصحي بنت النائبة مارجريت عازر زعيمه كتله الأقباط.

-أحمد دعبس.

يذكر أنه من المقرر أن تختار الجمعية العمومية، للمجلس الجديد، رئيس ونائب وأمين صندوق بجانب 6 أعضاء فوق السن، مع 4 أعضاء تحت السن.