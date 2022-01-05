بعد أن رزق بمولوده الجديد سلمان اليوم.. تعرف على عدد أبناء الفنان محمد عبده (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ُرزق الفنان السعودي محمد عبده، بمولود جديد، اليوم الأربعاء، أسماه سلمان، تيمًنا باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب “فنان العرب” عبر حسابه على تويتر فجر الخميس: “الحمد لله رب العالمين رزقت فجر

هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنا باسم موالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وُيضاف المولود الجديد إلى أسرة الفنان محمد عبده البالغ من العمر 72 عاًما، وسُيصبح ترتيب “سلمان” رقم 11 بين أشقائه.

وكان محمد عبده قد تزوج في بداية حياته واستمرت زيجته لمدة 26 عاًما نتج عنها 7 أبناء (نورة وِوّد وهيفاء وريم ودلال وعبد الرحمن وبدر( ثم تزوج لاحقًا بفتاة فرنسية الجنسية من أصول جزائرية، نفى الفنان السعودي في بداية الأمر هذا الخبر إلا أن عائلته أكدته.

ورزق الفنان من زوجته الجزائرية بأربعة أبناء، آخرهم سلمان الذي استقبله في الساعات الماضية، لينضم إلي أشقائه من الام ذاتها العنود وخالد وعالية.

وكان محمد عبده قد رزق بابنته العنود عام 2018 ،وخالد في مارس من عام 2013 ،بينما جاءت ابنته عالية في يناير عام 2016.

وكان محمد عبده قد تعرف إلى زوجته الفرنسية من أصول جزائرية خلال زيارته لفرنسا للعالج

بعد تعرضه لثالث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا، ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه قبل 10 سنوات بعد شفائه من المرض.

وفي عام 2019 تصدرت أنباء زواج محمد عبده للمرة الثالثة حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكّن مصدرا مقربا من الفنان نفى صحة هذه الأنباء جملًة وتفصيلا، مشيًرا إلى أنه يعلم من يقف وراء مثل تلك الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان محمد عبده قد تأثر قبل عامين بالرسالة الصوتية التي تلقاها من عائلته خلال إحيائه حفله الغنائي ضمن موسم الرياض.

ولم يتمالك فنان العرب دموعه بعد مفاجأته خلال الحفل بتسجيل صوتي لابنتيه “نورة” و”ود”، حيث أبدت نورة فخرها بوالدها وحبها له بكلمات رقيقة وقالت له “أنا فخورة فيك بابا”، وكذلك ابنته “ود” قامت بتوجيه الشكر له وباقي أبنائه.