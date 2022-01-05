“أبناء غادة عادل يطالبوها بالعودة لوالدهم”.. الفنانة تكشف رد فعل أولادها بعد حلقة المواجهة مع والدهم

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت غادة عادل إنها لم تكن تعرف طبيعة برنامج «بصراحة مع» ولكن فكرة ظهورها مع طليقها المخرج مجدي الهواري لم تكن تسبب إزعاجا لها.
وأوضحت والي، خلال لقائها في برنامج «سينماتك» على الفضائية السعودية SBC، أن فكرة مواجهة طليقها وسماعها لما قاله، كان كلامه يدخل إلى قلبها وعقلها، وأنها تأثرت بحديثه رغم قرارها قبل الحلقة أنها لن تتفاعل ولن تبكي وأن كثرة محاولاتها للتماسك هي ما أدت إلى بكائها في النهاية.
وعن رد فعل أبنائهما عقب الحلقة، كشفت غادة أنهم طالبوها بالعودة لوالدهم، وأنها أخبرتهم أن الهدف ليس في الرجوع وأن علاقتهما الحالية ببعضهما جيدة وأن المستقبل لا أحد يعلم به.
يذكر أن غادة عادل عرضت مؤخرا مسرحية «في نص الليل» ضمن فعاليات موسم الرياض؛ وأنها تستعد حاليا لمسلسل «أحلام سعيدة» الذي تشارك به في موسم رمضان مع الفنانة يسرا .
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