هيثم شاكر يستعد لطرح أغنيته الأخيرة "لما تحس"عبر "يوتيوب"

يستعد المطرب هيثم شاكر لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أغنيته الأخيرة ٠لما تحس".

أغنية هيثم شاكر الجديدة من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

طرح المطرب هيثم شاكر منذ أيام أغنيته الجديدة "لما تحس" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة.

وكشف الملحن عمرو الشاذلي تفاصيل وكواليس أغنية هيثم شاكر الجديدة "لما تحس" في تصريح خاص لـ" فيتو" قائلا:" الأغنية تم تسجيلها منذ أشهر قليلة وهيثم شاكر والشركة المنتجة أحسنو في أختيار وقت طرح ألاغنية خلال هذه الأيام لأنه وقتا مناسبا ويتماشي مع أجواء فصل الشتاء من وجهة نظرهم.

أغنية لما تحس من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

و طرح المطرب هيثم شاكر مؤخرًا، أغنيته "مش عادية"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية مش عادية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.

كما كان قد طرح الفنان هيثم شاكر، أغنية "واقف على تكة" على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم.

وكانت آخر ألبومات هيثم شاكر الغنائية "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هى "ما توصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى "لحقتيني" كلمات نادر عبد الله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوى، و"إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎، وغيرهم.