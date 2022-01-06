أصالة تركب الموتوسيكل خلف زوجها: “معه كل شيء بعيشه لأول مرة “

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها بصورة بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أصالة مع فائق حسن وهما يستقلان موتوسيكل ويرتديان خوذة وعلقت أصالة على الصورة وكتبت: “معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة”.

من ناحية أخرى، اختارت أصالة اللون الأسود لإطلالتها في حفل “ليلة تريو الرياض” الذي شارك فيه 13 نجما من أشهر نجوم الوطن العربي.

وظهرت أصالة بفستان أسود ضيق بأكمام طويلة مزين بأكملة من الريش، وتزينت بأقراط كبيرة.

وأقيم الحفل على مسرح بوليفارد الرياض وسط حضور جماهيري كبير، على طريقة جديدة، بتريو غنائي يجمع 3 نجوم معا على المسرح.

وغنت أصالة بمشاركة نبيل شعيل ووليد الشامي “سواها قلبي”، كما غنت مع أحلام ونوال.