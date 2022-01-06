حسن الرداد يرد بشكل حاسم على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم واعتزالها الفن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حسم الفنان حسن الرداد الجدل، حول انفصاله عن إيمي سمير غانم، كذلك اعتزالها الفن في تصريحات تليفزيوينية على هامش مشاركته في موسم الرياض الترفيهي من خلال عرض مسرحية “في نص الليل”.

وقال حسن الرداد: «أنا وإيمي لم ننفصل وحياتنا رائعة سويًا ولكننا أكثر ثنائي فني يطلق عليه الشائعات من آنٍ لآخر».

حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن

وعن اعتزال إيمي للفن، قال حسن الرداد إنّ زوجته لم تعتزل، ولم يعد يمر أسبوع حتى تنطلق الشائعات، مشيرا إلى أنه لم يقرأها ويتركها تموت، ولكن هناك أمورا من الضروري الرد عليها».