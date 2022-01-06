ابو ظبي - احمد الجزار - حسم الفنان حسن الرداد الجدل، حول انفصاله عن إيمي سمير غانم، كذلك اعتزالها الفن في تصريحات تليفزيوينية على هامش مشاركته في موسم الرياض الترفيهي من خلال عرض مسرحية “في نص الليل”.
وقال حسن الرداد: «أنا وإيمي لم ننفصل وحياتنا رائعة سويًا ولكننا أكثر ثنائي فني يطلق عليه الشائعات من آنٍ لآخر».
حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن
وعن اعتزال إيمي للفن، قال حسن الرداد إنّ زوجته لم تعتزل، ولم يعد يمر أسبوع حتى تنطلق الشائعات، مشيرا إلى أنه لم يقرأها ويتركها تموت، ولكن هناك أمورا من الضروري الرد عليها».
حسن الرداد يُقدم مسرحية «في نص الليل» بالسعودية
يذكر أن حسن الرداد كان في السعودية الأسبوع الماضي، لعرض مسرحيته «في نص الليل» على مسرح البوليفارد.
مسرحية «في نص الليل»، بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، وفيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن الرداد يرد بشكل حاسم على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم واعتزالها الفن (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.