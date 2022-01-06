وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض عن عُمر 65 عامًا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة مها أبو عوف، وذلك عبر حسابه على “إنستجرام”، وكتب زكي عبر حسابه: “البقاء لله الفنانة الجميلة مها أبو عوف”.
كما نعاها عضو مجلس النقابة الفنان إيهاب فهمي، وكشف عن موعد الجنازة.
وكتب إيهاب فهمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف وانا لله وانا اليه راجعون صلاه الجنازة ظهرا بمسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم”.
ورحلت مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن.
يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل “الحرير المخملى”، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.
مها أبو عوف من مواليد 28 نوفمبر 1956، هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
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