نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة مها أبوعوف

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة مها أبوعوف التى أثرت الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المختلفة على مدار مشوارها الفنى.

وقال إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": “تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغاليه مها أبوعوف.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أبوعوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

مها أبوعوف هي شقيقة الفنان عزت أبوعوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبوعوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهي الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة ولذلك لم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة. وعندما توفي في مايو من نفس العام كانت حامل بشهرها الرابع لكنها أجهضت الجنين.