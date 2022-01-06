تشييع جثمان مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 65 عامًا.
ويشيع جثمان الراحلة مها أبو عوف ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم.
وأكد منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة مها أبو عوف منذ قليل.
مها أبو عوف
والجدير بالذكر، رحلت مها أبو عوف عن عالمنا تاركة وراءها إرثا من الأعمال الفنية الناجحة المحفورة في ذاكرة مشاهديها، ومن بينهم الحرير المخملي، فوق السحاب، نسر الصعيد، هربانة منها، لا تطفئ الشمس، الخواجة عبد القادر، سامحني يا زمن، إمبراطورية مين، يوميات ونيس، يتربى في عزو، راجل وست ستات، كازانوفا، زي النهاردة، أنا لا أكذب ولكني اتجمل، لا تظلموا النساء..والكثير من الأعمال.
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