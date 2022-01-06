رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة مها أبو عوف، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية. وقد أصيبت مؤخرا بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.