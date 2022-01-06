تزوجت عمر خورشيد واعتزلت مرتين وأنجبت بمعجزة.. معلومات عن مها أبو عوف بعد رحيلها (صور وفيديوهات)

ابو ظبي - احمد الجزار - رحلت قبل قليل الفنانة القديرة مها أبو عوف، بعد معاناة مع مرض السرطان، والالتهاب الرئوي وذلك بأحد مستشفيات القاهرة، عن عُمر يناهز الـ65 عامًا.

وإليكم بعض المعلومات والحكايات عن الفنانة الراحلة..

– ولدت مها في عام 1959، أمها من أصول تركية، شقيقها الكبير هو الراحل عزت أبو عوف ولها 3 شقيقات وهم “منى،منال،ميرفت”.

– مها تزوّجت في العام 1981 من الفنان عمر خورشيد والذي كان يعتبر رمزاً للوسامة وكان متزوّجا من امرأة لبنانية تدعى دينا، وتقول مها أنه كان سيقوم بالانفصال عنها قبل وفاته

عمر توفي في حادث غامض جداً عندما كان برفقة زوجته دينا وكان سيزور مها في وقتها وتؤكد مها أن وفاته ليست طبيعية بل قتلاً لأن رقبته انقطعت بطول 20 سم والامر ليس ناجماً من بقايا الزجاج.

كانت مها حاملاً عندما توفي عمر وزواجهما لم يتعدّ الأشهر لكن حزنها على عمر تسبب بإجهاضها وبعدها عاشت أزمة صحية افقدتها القدرة على الإنجاب مجدداً لكنها لم تيأس.

– تزوّجت لاحقاً من رجل وحاولت لاكثر من 15 سنة الإنجاب وسافرت للعديد من بلدان العالم لكن الأكباء نصحوها بالتبني واستئصال الرحم لأنها كان لديها 12 كيس على المبيض وإنجابها كان مستحيلاً.

– بعد العديد من المحاولات توقفت مها وآمنت بعدم قدرتها على الإنجاب لكن بعد فترة شعرت بآلام كبيرة وذهبت للمستشفى لتكتشف أنها حامل ورُزقت بابنها شريف، ووصف الاطباء ذلك بأنه معجزة، ثم انفصلت عن زوجها لاحقاً وتزوجت من رجل يدعى عمر المنزلاوي وهو زوجها حتى الآن.

وروت “مها”، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس قائلة: “قعدت 15 سنة بحاول أخلف وروحت بلاد كتير أوي وعملت كل حاجة، واتعذبت كتير جدا في موضوع الحمل الكاذب وطلع مرض خطير”.

وتابعت: “الدكاترة فى أمريكا قالولي إنسي خالص موضوع الحمل، وهنضطر نشيلك الرحم عشان ميجلكيش الحمل الكاذب فرفضت، ونزلت مصر وقولت خلاص سلمت امري لربنا وفكرت اتبنى”.

وأضافت: “فى يوم تعبت أوي فقولت لعزت، فقالي لازم تكشفي وفعلا روحت المستشفى والدكاترة طلبوا مني بعض التحاليل وكانت المفاجأة أني حامل، جالي انهيار من الفرحة وركبت العربية و روحت عشان أبلغ منى أختي، ومن الفرحة نسيت بناتها فى المستشفى”.

واستطردت: “عزت لما عرف قالي لازم نكلم الدكتور، وفعلا جه وشافني فعيط لما عرف، وقال طبيًا كل الحاجات بتقول أن أختك متخلفش لكن هي علمتني إن مقولش لأي ست أنتي مش هتخلفي”.

واختتمت مها أبو عوف حديثها قائلة: “الحمد الله جيبت ابنى وكنت خائفة عليه من كل حاجة و عزت قالي مينفعش التريبة كده لازم تسبيه يخرج ده ولد”.

– ابتعدت عن التمثيل مرتين، الاولى 3 سنوات بعد وفاة عمر، والثانية 10 سنوات نتيجة الازمة الصحية التي تعرّضت لها وتقول أن شقيقها عزت هو من أعادها للعمل واصطحبها لخارج البلاد.

– تروي مها قصة غير عادية عن سكنها في فيلا شقيقها المسكونة من قبل شبح حيث تم قتل مالكها “شيكوريل” وأسرته قبل أن يسكنوها لكن والدها لم يكن مقتنعاً وكان يقول عنهم مجانين.

– حوادث عدة حصلت معهم أكدت على أنها مسكونة من بينها أن والدها خلال عزفه على العود انتقل إلى غرفة أخرى فسمع احداً يعزف نفس المقطوعة التي كان قد عزفها وكان وحيداً في المنزل قامت عائلة مها بالطلب من قسيس وشيخ وحاخام القدوم إلى الفيلا من أجل طرد الشبح.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة ظهر اليوم الخميس بمسجد الرحمن الرحيم.