نقل حياة الدرديري إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.. وتوفيق عكاشة يكشف السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، إنه توجه بزوجته الإعلامية حياة الدرديري إلى المستشفى، في حالة حرجة، بعد إصابتها بإغماءة مفاجئة.

وأوضح توفيق عكاشة في تصريحات صحفية، أنه نقل زوجته الإعلامية حياة الدرديري إلى أحد المستشفيات بسيارة الإسعاف، وحالتها غير مستقرة.

وأشار إلى أن حياة الدرديري أصيبت بصدمة عصبية، بعدما شعرت بالقلق والضغط العصبي الذي عانت منه بعد إلقاء القبض عليه أمس الأول وإخلاء سبيلي، ما أدى إصابتها بتشجنات، لافتا إلى أن الأطباء تعاملوا معها بالمحاليل والأدوية.

وتابع: «عملنا فحوصات للقلب وأشعات ورسم قلب بقسم الاستقبال بالمستشفى بمعرفة الدكتور محمود عيطة، رئيس قسم استقبال الطواريء بالمستشفى».

أول تعليق من توفيق عكاشة بعد القبض عليه في مطار القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية وصفها البعض بأنها «غريبة» أو «غامضة» عقب القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات سفره خارج البلاد إلى إحدى الدول العربية، وأثناء فحص اسمه على الحاسب الآلي تبين أن «عكاشة» مدرج على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بقرار من المستشار النائب العام على ذمة قضية نفقة فتم توقيفه وتوجه إلى النيابة العامة وتم إجراء معارضة على أحكام صادرة ضده وإخلاء سبيله .

وقال عكاشة عقب إخلاء سبيلة في رسالة صوتية مدتها أكثر 8 دقائق يتحدث فيها مع آخر إن ما حدث له اليوم من تدبير الإخوان، من خلال بعض الموظفين الإداريين في عدد من المؤسسات، الذين يعتبرون خلايا نائمة للإخوان في بعض المؤسسات.

وأضاف «عكاشة» أن هذه الخلايا أرادت أن تستغل اسمه وتقوم بعرض ملفات خاطئة لاتخاذ إجراءات ضده وتسريب الإجراء لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه اكتشف هذه المؤامرة، معلقا: «أقول للإخوان.. لن تستطيعوا إحداث بلبلة من خلالي» .

وتابع «عكاشة»: «ما يتم تداوله بشأن إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة مش صحيح .. أنا لست من أصحاب النفوس الضعيفة»، موجهًا رسالة إلى كل الشعب المصري أن ما حدث ما هو إلا فتنة ومؤامرة لعبت فيها الخلايا النائمة لجماعة الإخوان عن طريق تقديم ملفات خاطئة».

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وشدد عكاشة: «أنا لم يتم القبض عليّ ومن يتناقل هذه الأخبار الكاذبة ويحاول ترويجها يعمل على إشعال نيران الفتنة التي أتحدث اليوم لأقوم بوأدها».

كما تقدم كذلك بالشكر إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وكل رجال القضاء، ورجال وزارة الداخلية الذين ساهموا في كشف هذه المؤامرة- على حد وصفه في التسجيل الصوتي.

كانت الجهات القضائية قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة من سرايا النيابة، بعد معارضته على الأحكام الصادرة ضده في قضايا سابقة بالسب والقذف كانت احتجزته على ذمتها في وقت سابق، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على عكاشة على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتهرب من دفع نفقة طليقته ونجله، وصدور أحكام نهائية ضده في تلك القضايا.

وأصدر توفيق عكاشة، في وقت سابق، بيانًا صحفيًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشكر خلاله الفريق الطبي الذي أشرف على حالته الصحية والعملية الجراحية التي قام بها خلال الفترة الماضية.